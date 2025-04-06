Як підготувати заяву про розлучення

Розлучення – одна з найстресовіших подій у житті. Незважаючи на широкий спектр емоцій, до такого процесу потрібно добре підготуватися. Не достатньо лише психологічного настрою, оскільки ще є низка формальностей та документів. Один з найважливіших – це позовна заява. Підготувати її допоможе досвідчений юрист. Далі мова піде про те, як саме підготувати такий документ.

Що насправді є позовом про розлучення?

Позов про розірвання шлюбу – це заява одного з подружжя про розлучення у зв’язку з розладом шлюбу. Її має підготувати та подати до суду позивач, тобто особа, яка ініціює розірвання шлюбу, але в цьому може допомогти й досвідчений юрист. Така заява про розлучення подається до відповідного районного суду, де необхідно сплатити відповідний судовий збір. У складній фінансовій ситуації, що має бути вами документально підтверджено, суддя може звільнити вас від такого обов’язку.

Фахівці юридичної фірми Альва Прайвесі пояснюють: позов подається до суду за місцем проживання відповідача, або ж за останнім спільним місцем проживання подружжя, якщо одна зі сторін все ще проживає там постійно. В певних випадках позов можна також подати до суду за місцем проживання самого позивача.

Як виглядає позовна заява про розірвання шлюбу?

Позовна зава про розлучення – це, по суті документ із певною фіксованою або ж усталеною формою, а його шаблон можна знайти в інтернеті або отримати за зверненням в юридичній фірмі, яка може допомогти вам його підготувати. На сайті адвокатського об’єднання Альва Прайвесі можете подивитися форму позову про розірвання шлюбу від адвоката Тетяни Шапошнікової, але пам’ятайте, що внаслідок постійних змін до процесуального закону вона застаріває і може бути неактуальною.

Позовна заява повинна бути складена у письмовій формі і містити основну інформацію, таку як відомості про суд та обидві сторони справи (подружжя). Заголовок та «шапка» такого документа також є обов’язковими.

Підготовка заяви про розлучення неможлива без прохання / вимоги розірвати шлюб та зазначення відповідної причини. Йдеться про сторону шлюбних відносин, яка вважає, що шлюб недоцільно продовжувати. У цій частині позову про розлучення ви можете попросити суддю не виступати посередником і не вирішувати, як вам надалі розпоряджатися спільною квартирою або іншим майном. Якщо такі запити не включені до документа, то суд вирішить обидва питання індивідуально / окремо, тобто ваші спірні майнові питання не будуть вирішуватися суддею спільно з заявою про розірвання шлюбу.

Позов про розірвання шлюбу має містити обґрунтування, та за необхідності докази, що підтверджують тезу позивача про неможливість подальшого спільного проживання. У цій частині документа за бажанням ви можете вказати інформацію щодо свідків, яких буде викликано для допиту. Також можливо зазначити вимогу щодо стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей. Обґрунтування також включає вказівку на питання подальшого утримання та виховання спільних дітей.

Чому варто звернутися до адвоката за допомогою у складанні позовної заяви про розлучення?

Юристи, що спеціалізуються на сімейному праві, мають великий досвід ведення аналогічних справ, справ стосовно аліментів, а також поділу майна. Розірвання шлюбу – це стресова подія, і багато людей хочуть завершити цей процес якнайшвидше.

Якщо позов про розлучення вже складено і документ містить усе необхідне, згідно з вимогами закону, то суд розгляне його більш ефективно та без зайвих затримок.

З іншої сторони, наявність у позовній заяві помилок, неточностей, відсутність належного обґрунтування, або ж порушення законодавчих вимог щодо форми складення документу можуть потягнути за собою суттєві затримки у розгляді вашої заяви суддею та розірванні шлюбу.

Саме тому, для людини без юридичної освіти краще все ж таки звернутися до юриста-професіонала, а у випадку розірвання шлюбу через суд в Україні рекомендуємо скористатися послугами юриста з розлучень від Альва Прайвесі, який за прийнятною ціною вам допоможе в цих судових процедурах навіть онлайн чи дистанційно.