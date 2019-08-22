Вночі на Тернопільщині вантажівка влетіла у фіру: один чоловік загинув, а дитина в лікарні

Трагедія сталась 20 серпня на автодорозі «Львів – Кропивницький – Знам’янка» поблизу с. Кам’янки Підволочиського району. Близько 23.00 годин водій вантажного автомобіля «Volvo», житель м. Волочиськ Хмельницької області, не впоравшись з керуванням допустив наїзд на гужовий транспорт. Внаслідок ДТП загинув 42-річний пасажир фіри, житель с. Коршилівка Підволочиського району. Також травмувався 16-річний хлопець, який перебував на возі. Його з діагнозом «Забій лівого плеча, множинні садна обличчя, закрита черепно-мозкова травма» госпіталізували в Підволочиську районну лікарню

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