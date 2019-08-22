Бьюти-кейс для відпустки: як нічого не забути

Довгоочікувана відпустка зовсім скоро. Окрім купальника та суконь до валізи потрібно покласти купу косметики. Якщо відпустка не буде проходити у готелі рівня 5*, потрібно потурбуватися про повноцінний запас косметичних засобів. Ловіть лайфхаки від досвідчених тревел-блогерів!

Все, що можна не брати, краще не брати

Відпустка не триває вічність. Тиждень або два можна протриматися без маски для волосся та зволожуючого молочка для тіла. Варто врахувати клімат, вид відпочинку та умови, в яких плануєте жити (принаймні, наявність зручностей у кімнаті).

Що потрібно у мандрах

Класичний набір гігієнічних засобів: зубна паста, шампунь, гель для душу, мило, дезодорант. Не ризикуйте та не беріть нові засоби для макіяжу, краще обрати перевірені туш, помаду, пудру, тіні. Туш для відпочинку на морі або в субтропічному кліматі беріть водостійку.

Оберіть якісний ВВ крем бо крем із тонуючим ефектом. Якщо плануєте багато гуляти, не буде зайвою дитяча присипка. Приготуйте заздалегідь засоби для засмаги та захисту від ультрафіолету.

Духи-тестер або мініатюрний флакон зручно вміщується навіть у ручній поклажі. Корисно мати антисептичний засіб та міцелярну воду.

Консилер високої щільності із м’якім аплікатором приховає втому від довгого переїзду в автобусі або перельоту.

Для забезпечення якісного догляду в умовах незвичного клімату потрібні крем для рук та зволожуючий гель із гіапуроновою кислотою. Для рятування шкіри від вітру, морської води та втоми буде корисною маска для обличчя Yves Rocher.

Засоби для зняття макіяжу обирайте «два в одному», це зменшує об’єм косметички.

Все, що можна зменшити, зменшуємо

Не беріть літрові пляшки шампуню, гелю для душу та кремів. Оберіть одноразові пакетики гелів та шампунем перевірених брендів або купіть комплект трепел-ємностей для косметики та перелийте рідину в невеличкі пляшки із надійними кришками. Улюблені духи також легко перелити у спеціальний флакон.

Придбайте зручні баночки для міні-порцій кремів: можна взяти навіть десяток, але у об’ємі 5-10мл. Цього на тиждень відпочинку достатньо.

Із собою – не більше літру

Розділіть відібрану косметику на ту, яка може їхати у валізі та комплект косметики для ручної поклажі у літаку. Підготуйте прозорий зип-пакет ємністю до 1л. Вся рідина (дезодорант, духи, міцелярна вода, креми) повинні бути у ємностях до 100мл., в сумі не перевищувати об’єм в 1 л та вкладені в цій пакет.

Якщо щось забули – не біда. З’явився чудовий привід для приємного шопінгу. Або ваші рідні зможуть оцінити вашу натуральну красу. Інколи її варто показувати.