Незвичайне село на Тернопільщині з інфраструктурою, якій позаздрить місто

У Синькові до кожної домівки підведено газопровід, відремонтовано автошляхи, відреконструюйована амбулаторія сімейного лікаря, діє сучасна школа з декількома комп‘ютерними класами, біля неї зведено новий стадіон.

Сьогодні школа у Синькові, за визнанням Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, є одним з найкращих загальноосвітніх навчальних закладів не тільки у Тернопільської області, але і у державі. Всі шкільні кабінети, у тому числі фізики та хімії, мають нове обладнання, що дозволяє вчителям проводити лабораторні, практичні та демонстраційні роботи.

«DF Agro» (Синьків) — один із найбільших на території України та найсучасніших в Європі тепличних комплексів.

У Синьківських теплицях забезпечується цілодобове підсвічування рослин, а також їх крапельний полив. Подачу добрив і насиченого мінералами живильного розчину, а також підтримку температурного режиму здійснює комп’ютерна система. З її допомогою фахівці з Нідерландів та Ізраїлю здійснюють дистанційний агрономічний супровід, контролюють усі стадії вирощування рослин і врожайність.



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