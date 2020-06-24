Як відбуватиметься ЗНО на базі загальноосвітньої школи №2 у Хоросткові

Голова райдержадміністрації Надія Галябарда разом із начальником відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту РДА Людмилою Дудар із робочою поїздкою побували сьогодні у загальноосвітній школі №2 м.Хоростків.

Керівники інспектували готовність аудиторій навчального закладу до проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання, адже на базі «Загальноосвітньої школи I-IIIступенів №2-дошкільний заклад» облаштовано пункт тестування ЗНО.

25 червня відбудеться перше тестування з математики, у якому згідно із попередньою реєстрацією візьмуть участь 196 учасники.

30 червня 449 особи складатимуть ЗНО із української мови та літератури.

На 9 липня заплановано тестування з історії за участю 349 учасників.

15 липня буде проведено оцінювання 229 учасників з географії.

Присутні вели мову про зміни в організаційних моментах щодо проведення ЗНО. Очільниця району зазначила, що усі зайві речі з класних кімнат, де проходитиме тестування, повинні бути винесені. Увага акцентувалася на проведені провітрювання та вологого прибирання аудиторій з використанням деззасобів перед та після тестування.

Загалом для проведення зовнішнього оцінювання підготовані 24 аудиторії із дотриманням усіх санітарних норм.

Кожен учасник ЗНО має здійснити декілька обов’язкових процедур – скринінг температури та дезінфекцію рук.

Вбиральні навчальних закладів, відповідно до карантинних вимог, мають бути забезпечені антибактеріальним рідким милом та одноразовими паперовими рушниками.

За словами завідуючої районного методичного кабінету відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації Галини Цвігун, пункт тестування готовий до проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Цьогоріч за рахунок коштів державного регіонального розвитку у даному навчальному закладі заплановано проведення капітального ремонту. Вартість проекту становить 15100 тис.грн. Нещодавно уже розпочато роботи. Із тим, як реалізується цей проект, знайомилася сьогодні голова райдержадміністрації Надія Галябарда.