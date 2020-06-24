На Тернопільщині жінка скоїла аварію через плач дитини

Роковою ледь не стала поїздка для двох дітей через легковажність їхньої матері. Вирушаючи в дорогу, жінка 6-річного сина посадила ззаду, а новонародженого поклала у дитяче автомобільне крісло, встановлене на передньому пасажирському сидінні. Але обох дітей не пристебнула пасками безпеки (тобто не увімкнула подушку безпеки). Подумала: їдемо ж недалеко.

День був досить ясний як для початку жовтня (інцидент трапився в обідню пору 2019 р.), дорога суха. Та коли «Фольксваген гольф» уже під’їжджав до смт Козова, малюк раптово розплакався, і мати інстинктивно схилилася над ним, на мить відволіклась від дороги. Але й цього було досить, щоб автомобіль трохи змінив траєкторію руху і з траси виїхав на узбіччя та врізався в електроопору.

У результаті аварії старша дитина отримала незначні травми голови та ноги, а от молодшу в тяжкому стані карета швидкої допомоги доставила до реанімації. На щастя, все обійшлося.

У ході розгляду дорожньої пригоди (ч. 2 ст. 286 КК України) у Бережанському районному суді молода жінка повністю визнала свою провину, але просила не позбавляти її волі, зважити, що діти потребують мами, до того менший – ще й ретельного догляду внаслідок отриманих тяжких травм.

Зваживши всі обставини справи, служитель Феміди засудив обвинувачену до 3-х років позбавлення волі без позбавлення права керування транспортними засобами. Та звільнив від відбування покарання і встановив один рік іспитового строку й зобов’язав періодично реєструватися в органах пробації, а у випадку зміни місця проживання, роботи або навчання повідомляти про це. Також упродовж іспитового строку жінці заборонено виїжджати за кордон.

Крім того, засудженій доведеться сплатити на користь держави 1 тис. 256 грн. судових витрат за проведені судові експертизи.

Олена Густенко



