У ДТП загинула студентка ТНПУ Вікторія Мірза

23 червня на автодорозі Тернопіль-Ланівці біля села Вишгородок відбулася жахлива аварія, в результаті якої загинула студентка третього курсу географічного факультету, спеціальності екологія Мірза Вікторія Романівна.

Колектив ТНПУ вислювлює щирі співчуття батькам, родині, друзям та всім, хто знав загиблих, – йдеться на сторінці вишу в Фейсбуці.

Панахида за загиблою Мірзою Вікторією, студенткою географічного факультету відбудеться сьогодні 24 червня об 21.00 за адресою вул. Корначовецька, с. Ванжулів, Лановецький район.

Нагадаємо, аварія трапилася на Лановеччині вчора в світлий час доби. В результаті удару загинули двоє осіб. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ-2106 виїхав на смугу зустрічного руху. І як результат – врізався в вантажівку DAF. Великогабаритний транспорт просто підім’яв під себе легківку. Вижити у даній автопригоді не було шансів ні у водія, ні у пасажира.