Фермерське господарство «ГАДЗ» готується до впровадження міжнародної сертифікації харчових продуктів BRC (відео)

Працівники фермерського господарства «ГАДЗ» ознайомилися з вимогами щодо впровадження міжнародної сертифікації BRC з якості та безпечності харчових продуктів.

Стандарт BRC може отримати тільки потужне підприємство з високим рівнем виробництва. Компанія, яка планує поставляти харчові продукти на експорт, повинна відповідати нормам BRC. Вимога полягає у проведенні незалежної сертифікації третьої сторони з метою схвалення системи харчової безпеки постачальника.

– Стандарт BRC визнаний глобальною ініціативою з безпечності харчових продуктів. Він вимагає високої організації процесів, контролю якості та безпечності, навчання персоналу і, звісно, потребує найкращої інфраструктури та стану обладнання. Не кожне підприємство здатне впровадити стандарт BRC, – розповіла фахівець з впровадження стандартів BRC Юлія Грифцова.

Господарство «ГАДЗ» зараз стоїть на шляху підготовки та навчання, щиро сподівається стати одним із власників ще одного міжнародного сертифікату BRC, наголошує заступник голови фермерського господарства «ГАДЗ» Олег Грицак.

– ФГ «ГАДЗ» продовжує розвиватися, ми шукаємо нові напрямки діяльності. Цьогоріч запустили виробництво яблучних чипсів, які вже успішно продаються у багатьох мережах магазинів України. Також цього місяця нам привезуть нове обладнання італійської компанії «Rossi» для виробництва яблучного пюре. ФГ «ГАДЗ» вже впровадило систему безпечності харчових продуктів Glоbal G.A.P. для експорту яблук. Так само ми націлені експортувати й яблучні чипси, пюре, соки. Для цього нам потрібно сертифікувати нашу продукцію за найвищими стандартами – ми обрали BRC, – підкреслив Олег Грицак.