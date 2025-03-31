04:06 | 1.04.2025
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З 1 квітня на Тернопільщині діятиме оновлений графік погодинних відключень

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Згідно з чинними вимогами  оновленої Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії, оператор системи розподілу двічі на рік переглядає та формує оновлений Графік погодинних відключень.
Оновлення графіка із 1 квітня 2025 року не означає його застосування, допоки не надійде відповідна вказівка від НЕК “Укренерго”.

📌Де ознайомитись з графіком?

Оновлений з 1 квітня перелік населених пунктів та споживачів, які включені у Графік погодинних відключень споживачів у Тернопільській області, можна дізнатися на офіційному вебсайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”(у розділі “Графіки погодинних вимкнень” на головній сторінці) або за посиланням.

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