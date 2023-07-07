У громадському транспорті Тернополя тимчасово призупинять можливість оплати проїзду пристроями з NFC

Тернополі діє безготівкова оплата за проїзд. У тролейбусах, автобусах та маршрутних таксі міста функціонує виключно електронна форма оплати за проїзд – сплатити можна безконтактною банківською картою, пристроєм з функцією NFC, «Соціальною картою тернополянина», неперсоніфікованим електронним квитком або разовим проїзним квитком.

У зв’язку із проведенням технічних робіт у процесінгу банку-еквайра, з 10 липня буде тимчасово призупинено можливість оплати проїзду у громадському транспорті пристроями з NFC (телефон, годинник, фітнес-браслет). Тобто оплатити за проїзд за відсутності електронного квитка «Соціальна картка тернополянина» можна буде або безконтактною банківською карткою, або проїзним квитком тривалої дії, який можна придбати та поповнити у будь-якому авторизованому пункті поповнення електронних квитків. Вартість такого квитка становить 25 гривень. При оплаті неперсоніфікованим проїзним квитком тривалого користування вартість проїзду у громадському транспорті становить 9 гривень.

Примітка: проїзний квиток тривалого користування «Електронний гаманець» запрограмований у вигляді «електронного гаманця». Поповнюється на довільну суму. Після валідації відбувається списання коштів та друкується квиток з інформацією про поїздку, залишковий баланс. Пересадка без повторної оплати діє впродовж 30хв.