13:21 | 7.07.2023
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Новини Тернополя 

У громадському транспорті Тернополя тимчасово призупинять можливість оплати проїзду пристроями з NFC

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Тернополі діє безготівкова оплата за проїзд. У тролейбусах, автобусах та маршрутних таксі  міста функціонує  виключно електронна форма оплати за проїзд – сплатити  можна безконтактною банківською картою, пристроєм з функцією NFC, «Соціальною картою тернополянина», неперсоніфікованим електронним квитком або разовим проїзним квитком.

У зв’язку із проведенням технічних робіт у процесінгу банку-еквайра, з 10 липня буде тимчасово призупинено можливість оплати проїзду у громадському транспорті пристроями з NFC (телефон, годинник, фітнес-браслет). Тобто оплатити за проїзд за відсутності електронного квитка «Соціальна картка тернополянина» можна буде або безконтактною банківською карткою, або проїзним квитком тривалої дії, який можна придбати та поповнити у будь-якому авторизованому пункті поповнення електронних квитків. Вартість такого квитка становить 25 гривень. При оплаті неперсоніфікованим проїзним квитком тривалого користування  вартість проїзду у громадському транспорті становить 9 гривень.

Примітка: проїзний квиток тривалого користування «Електронний гаманець»  запрограмований у вигляді «електронного гаманця». Поповнюється на довільну суму. Після валідації відбувається списання коштів та друкується квиток з інформацією про поїздку, залишковий баланс. Пересадка без повторної оплати діє впродовж  30хв.

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