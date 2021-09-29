У тернопільській лікарні розгорнуть 85 ліжок для хворих на COVID-19

У Тернопільській міській лікарні №3 розгорнули 85 ліжок для хворих на коронавірус. Вона буде діяти як лікарня другої хвилі. Про це розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.

За її словами, це роблять тому, що госпіталізація в нашій області складає понад 50%, а заклади другої хвилі відкривають при 60%. На Тернопільщині окрім 3 лікарні є ще два заклади другої хвилі – у Збаражі та Теребовлі.

Ярмоленко каже, зараз у медзакладах області лікуються 490 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом:

“На сьогодні в стаціонарах пацієнтів, які вакциновані та знаходяться на стаціонарному лікуванні, немає. На амбулаторному лікуванні є”.

За словами епідеміолога обласного центру контролю хвороб Володимира Паничева, хоч кількість хворих зросла, показники нижчі, ніж були у цей період торік:

“На це впливає те, що значна частина людей в минулому вже перехворіла. На сьогодні значна частина людей в області вже отримала хоч один раз щеплення проти коронавірусу. Але наші резерви впливу на ситуацію явно не вичерпані. Мушу зауважити, що щоденно кількість людей, що щеплюються, значно менша, ніж дозволяють нам наші можливості. Вакцини є, бригади є, центри діють”.

Суспільне