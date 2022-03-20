18:09 | 20.03.2022
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На Тернопільщині внаслідок ДТП троє жителів Харківської та Рівненської областей опинились в лікарні

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 19 березня в с. Кам’янки Тернопільського району. Близько 14.00 годин тут не розминулись «Lexus 350» та «Renault Scenic».

В результаті аварії травмувались троє людей: водій «Lexus», житель м. Харкова та водій «Renault Scenic» з 18-річною дочкою, жителі с. Бокийма Рівенської області.

Харківського водія госпіталізували в КНП «Підволочиська  центральна лікарня», а потерпілих з Рівненщини – в Тернопільську університетську лікарню








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