На Тернопільщині внаслідок ДТП троє жителів Харківської та Рівненської областей опинились в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 19 березня в с. Кам’янки Тернопільського району. Близько 14.00 годин тут не розминулись «Lexus 350» та «Renault Scenic».

В результаті аварії травмувались троє людей: водій «Lexus», житель м. Харкова та водій «Renault Scenic» з 18-річною дочкою, жителі с. Бокийма Рівенської області.

Харківського водія госпіталізували в КНП «Підволочиська центральна лікарня», а потерпілих з Рівненщини – в Тернопільську університетську лікарню















