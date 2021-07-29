У Тернополі оголосили конкурс на посаду директора драмтеатру

Тернопільська обласна рада оголосила конкурс на заміщення вакантної посади директора театру — художнього керівника Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка.

Вимоги до кандидатів на посаду: громадянство України, вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, вільне володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу культури особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

– є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом культури, а саме центрального органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (далі — орган управління).