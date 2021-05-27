3 людей померли: статистика COVID-19 на Тернопільщині
79 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 27 травня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 3
– чоловік 64 р. м. Тернопіль
– чоловік 45 р. Гаї-За-Рудою Тернопільський район
– чоловік 76 р. м. Бучач
одужало – 257 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 829
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 69241 особа;
одужало – 65148 осіб;
летальних випадків – 1165 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 7457 (7065 одужало, 128 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1504 (1357 одужало, 32 летальних)
– Тернопільський район – 42198 (39556 одужало, 667 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 19521 (17843 одужало, 302 летальних)
– Чортківський район – 19586 (18527 одужало, 367 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2754 (2472 одужало, 29 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (14 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 0
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
• Вишнівецька селищна ОТГ – 1
• Кременецька міська ОТГ – 11
• Лановецька міська ОТГ – 0
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 1
• Шумська міська ОТГ – 1
Тернопільський район (43 особи):
• Байковецька сільська ОТГ – 0
• Бережанська міська ОТГ – 0
• Білецька сільська ОТГ – 0
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 0
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 0
• Залозецька селищна ОТГ – 4
• Збаразька міська ОТГ – 2
• Зборівська міська ОТГ – 1
• Золотниківська сільська ОТГ – 2
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 0
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 8
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 0
• Підгаєцька міська ОТГ – 0
• Підгороднянська сільська ОТГ – 0
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 0
• Скориківська сільська ОТГ – 0
• Теребовлянська міська ОТГ – 0
• Тернопільська міська ОТГ – 26
Чортківський район (22 особи):
• Білобожницька сільська ОТГ – 1
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 5
• Бучацька міська ОТГ – 0
• Васильковецька сільська ОТГ – 0
• Гримайлівська селищна ОТГ – 3
• Гусятинська селищна ОТГ – 0
• Заводська селищна ОТГ – 0
• Заліщицька міська ОТГ – 1
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 2
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 1
• Монастириська міська ОТГ – 2
• Нагірянська сільська ОТГ – 0
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
• Товстенська селищна ОТГ – 0
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 3
• Чортківська міська ОТГ – 4