Тернопільська поліція три роки не віддає чоловіку авто, яке той сам знайшов у викрадачів: чому (відео)

У жителя Бережан Тернопільської області чотири роки тому викрали автівку. За рік чоловікові вдалося знайти її за оголошенням. Він показав машину правоохоронцям, а ті забрали її на подвір’я відділку і вже три роки не віддають.

Копи пояснюють, що не мають достатньо доказів, що машина належить саме цьому власнику. Бережанин же певен, що у нього купа підтверджень, просто номер кузова дуже вправно замінили на інший. Про це 26 травня йдеться в сюжеті ТСН 19:30.

Михайло Товпишко купив собі авомобіль за 12,5 тисячі доларів, однак через п’ять років втратив його через крадіїв. Чоловік написав заяву до поліції і розпочав власний пошук. А коли знайшов, то зі слідчими поїхав до продавців, які виявилися неодноразово судимими за угон і крадіжки.

Поліціянти автівку вилучили, але вже три роки не віддають. Машина псується на поліцейському подвір’ї, бо витримує дощ, сніг, мороз та спеку. А Михайло лишень приходить і наглядає, чи вона ще тут.

“Балон був мій, акмулятор мій з номером, в салоні газова кнопка в тому місці, де я ставив, обшивка, царапини, бампер тріснутий спереду. Тільки там, де номерна частина, – все їхнє, а інше все по колу моє”, – переконує чоловік.

До машини Михайла приварили чужий перед із номером кузова заводського взірця. “Цю операцію можна зробити виключно з дозволу працівників поліції. Дозволу такого немає і ніхто на сьогоднішній день навіть не намагається з’ясувати, хто же переварив цю деталь”, – обурюється адвокат потерпілого Юрій Дацюк.

У поліції парирують – вони працюють – було вже кілька криміналістичних експертиз для встановлення приналежності автомобіля.

“Жодна з експертиз не підтвердила та не спростувала доводів заявника (потерпілого в даному випадку), а також не підтвердила їх, тобто експертиза не дала відповіді, чий це транспортний засіб”, – пояснює керівник Тернопільского районного відділу поліції Артем Колодій.

Але це твердження поліції спростовують адвокати потерпілого, бо витребували ці експертизи зі справи і побачили зовсім інші висновки.

“Основна експертиза підтверджує, що в деяких місцях було обрізано від автомобіля по стойках, по порогах та по дну, а далі доварили, зашпаклювали і зафарбували викрадений в Товпишка Михайла автомобіль. Іншими експертизами, оглядами встановлено низку ознак, що вказують, що це його автомобіль”, – додає адокат потерпілого Віктор Дрозда.

Товпишко уже тричі скаржився на затягування справи у прокуратуру і вимагає повернення хоча би машини, якщо поліція не може чи не хоче покарати крадіїв.

“Допоки не проведуться всі експертизи, необхідні до повного і об’ єктивного досудового розслідування, я вважаю, що неможливо повернути його”, – наполягає керівник Бережанської окружної прокуратури Іван Кренцель.

У поліції та прокуратурі певні, що потрібні додаткові експертизи, тому віддати Товпишку авто не можуть.

“Товпишко є потерпілим, знайшов свій автомобіль, але йому не дають можливості ним користуватися. Дали б хоч на збереження Товпишку, щоб автомобіль принаймні був у нього, щоб він користувався. Це питання, на жаль, не вирішується”, – продовжує захисник Юрій Дацюк.

Поліція ж радить потерпілому, який хоче забрати їхній арештований речовий доказ на етапі слідства, звернутися з таким проханням до суду.