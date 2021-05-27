Тернопільські правоохоронці викрили на проституції двох жінок: одна з них намагалася відкупитись

Уродженки Львівської та Дніпропетровської областей попалися у Тернополі на проституції.

Їх незаконну діяльність викрили правоохоронці.

18 травня працівники міграційної поліції виявили в інтернеті оголошення про надання сексуальних послуг. Під час слідчо-оперативних заходів вони з’ясували, хто його розмістив.

“Уродженки Львівської та Дніпропетровської областей, 1991 та 1987 років народження. Вони приїхали до Тернополя, аби займатися проституцією. У результаті на жінок склали адміністративні протоколи”, – інформують у Нацполіції.

Аби уникнути відповідальності, а також безперешкодно “працювати” в майбутньому, одна з них вирішила дати керівнику відділу міграційної поліції хабар – 500 доларів. Тепер жінці загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Триває слідство.