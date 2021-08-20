Під Тернополем хочуть закрити терапевтичне відділення через брак фінансування

Терапевтичне відділення в Мишковичах Великоберезовицької громади, яке донедавна було геріатричним, можуть закрити через брак фінансування. Про це розповіла медсестра відділення Ольга Машталяр.

За її словами, зараз там перебувають 14 людей. У чотирьох з них немає дому. Також після того, як терапію закриють, роботу втратять 15 працівників, каже медсестра.

У терапевтичному відділенні Тернопільської районної лікарні в Мишковичах живе 75-річна Ольга Лотоцька.

“Ми жили на квартирі, невістка померла, потім нас господар вигнав, і я залишилася на вулиці. Мене приємно зустріли і так я вже 5 рік тут під їхнім наглядом”, – каже Лотоцька.

Олег Гладкий розповідає, має низький тиск, тому мусить бути під наглядом лікарів. Якщо відділення закриють, каже, не знає, куди піде:

“Треба шукати знов, може в якийсь дім перестарілих, куди завезе мене син”.

77-річний Ярослав Драгущак після смерті дружини залишився сам.

“Тут приходжу між люди, не знаю, як закриють, що буду робити. Я пам’яті не маю, склероз, тут хоч лікар прийшов, нагадав про ліки, а як закриють, то я не знаю, де подінусь”.

81-річна Михайлина Господарисько – незряча. Її дочка за кордоном, більше рідних не залишилося.

“Прошу дуже, не закривайте тої лікарні, бо я мушу бути під наглядом, в мене хворе серце. Боріться за ту лікарню, щоб не закривали. Бо то люди бідні, але такий настав час, що ніхто тих людей не чує”, – каже Господарисько.

Медсестра Ольга Машталяр каже, її колектив просив у голови Великоберезовицької громади взяти заклад на утримання:

“З Великоберезовицької ОТГ у нас найбільше хворих. То з Настасова, та з Березовиці. Ми з ним проводили зустрічі, він до нас приїжджав, обіцяв, але приходить 20 число і нас закривають”.

Голова Великоберезовицької громади Андрій Галайко телефоном повідомив, що до 20 серпня планує скликати засідання бюджетної комісії, щоб обговорити питання про можливість співфінансування чи утримання терапевтичного відділення:

“Рішення про закриття приймає районна лікарня, навіть не ми. Але ми готові підтримати, бо там працюють наші жителі. Там тільки половина з нашої громади, решта – із Білецької, Бірківськької, з Байковецької, навіть з Тернополя є. Тому то спільна проблема, а ми готові навіть їх влаштувати в Петриківський геріатричний”.

Терапевтичне відділення в Мишковичах належить до Тернопільської районної лікарні. Її директор Володимир Лісовський розповів, чому відділення закривають:

“З 1 квітня 2020 року ввели систему “Гроші йдуть за пацієнтом”, тобто йде система медичних гарантій, і щоб заробити кошти. А фінансування йде від НСЗУ, потрібно заключити той чи інший пакет послуг. І на жаль, такої послуги, як геріатрична допомога, в цих пакетах немає”.

Один із виходів, каже Володимир Лісовський, – перевести мешканців відділення в геріатричний пансіонат, що знаходиться в селі Петриків Великоберезовицької громади. Але для того, щоб вони перебували там безплатно, є певні вимоги:

“Відсутність родичів або опікунів, також згідно статуту від них забирають 75% пенсійного забезпечення. Коли родичі у них є, вони повинні їх утримувати матеріально, сплата складає від 8 до 12 тисяч гривень”.

Забезпечити всіх працівників з Мишкович робочими місцями не в змозі, каже Володимир Лісовський. За його словами, зараз у Тернопільській лікарні є одне декретне місце та ще дві ставки медсестри.

Суспільне