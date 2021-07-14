14:26 | 14.07.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Тернопільщина 

Останній шлях старшого солдата: на Тернопільщині попрощалися з Володимиром Яськівим (фото)

tata 0 Views Прокоментуй!
Сьогодні на Тернопільщині провели в останню путь.  військовослужбовця 24 механізованої бригади імені Короля Данила Володимира ЯСЬКІВА, який 09 липня 2021 року від прицільного снайперського пострілу загинув під Золотим, що на Луганщині.
 
Віддати шану загиблому воїну прийшли жителі с. Великих Бірок, його друзі, однокласники, бойові побратими, які прибули з зони ООС, представники влади та церковні служителі.
Вічна пам`ять йому!
 
Вічна пам`ять і слава усім, хто віддав своє життя за Україну!
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *