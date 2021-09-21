Чому тернополяни не спішать ставати батьками: за 10 років народжуваність знизилась на 40%

Народжуваність знову знижується. У 2020-му народилося майже 290 тисяч маленьких українців. Від початку 2021-го їх значно менше – 132 тисячі, пише ІНТБ.

Фахівці прогнозують, що за три місяці, тобто до нового року темпи народжуваності не збільшаться настільки, щоб досягнути минулорічних показників. Така ж ситуація і на Тернопільщині. Про це зауважила заступниця начальника відділу поширення інформації ГУ статистики у Тернопільській області Христина Ципліцька. Вона розповіла, що в області народилося 7846 дітей, а це на 50 менше ніж в попередньому році. Хлопчиків народилося більше, дівчаток менше. У міській місцевості народилося 47 відсотків дітей, сільській 53.

У пологовому Тернополя теж відзначили, останній рік темпи народжуваності впали. За словами акушера-гінеколога Тетяни Небесьо, яка вже більше 20-ти років працює у цій сфері – в середньому приймають від 5-ти до 10-ти пологів на добу, але ця цифра трохи зменшилася в порівнянні з минулим роком.

Експерти підкреслили, причин чому знижується народжуваність є багато. Та можна виділити дві основних: економічна та медична. До першої входять – низький рівень життя сімей, доходи, які не перевищують середнього рівня, а також – еміграція. А от медичних дещо більше. По перше – статеві захворювання. Частіше медики ставлять діагноз – безпліддя. Поріг, коли жінки вагітніють теж понизився, якщо колись це було 20-25 років, то зараз 24-30. Крім того, серед причин – психологічна неготовність до створення сім’ї.

За останні 10 років народжуваність в Україні знизилась майже на 40 відсотків, а останній хороший показник приросту населення був у 1990-му році.

Додамо, за даними ООН найбільша народжуваність спостерігається в країнах Африки та близького Сходу, хоч рівень життя там нижчий від України. Зазначимо, наша держава за світовою статистикою на 172 місці по народжуваності. При чому ми випередили Іспанію, Польщу, Литву на Нідерланди.