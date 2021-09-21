На Тернопіллі директор підприємства обікрав фірму на понад 1,6 млн. грн.

На Тернопільщині оголосили підозру директору одного із сільськогосподарських підприємств.

Йому інкримінують заволодіння майном підприємства, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому повторно в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Сума збитків фірмі, завданих неправомірними діями її керівника, становить понад 1 млн 600 тис грн.

«За версією слідства, керівник сільськогосподарського підприємства з Кременеччини у серпні 2018 року уклав 2 договори на купівлю продовольчих та господарських товарів на суму понад 700 тис грн та 900 тис грн, оплативши їх вартість з каси підприємства. Проте товарно-матеріальні цінності до адресата не надійшли, а за наказом директора були перевезені у складські приміщення інших установ, а згодом ним привласнені», — інформують в обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури особі повідомлено про підозру у скоєнні злочину й обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 454 тис грн. Розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в області.