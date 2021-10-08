Депутат Тернопільської обласної ради Алла Стечишин не внесла в свою декларацію за 2020 рік інформацію про понад сотню земельних ділянок.

Про це йдеться у висновку Національного агентства із питань запобігання корупції за результатами повної перевірки даної декларації, передає «Слово і діло».

Зокрема, депутат не зазначила будинок площею 177 кв. м., в якому вона зареєстрована, а також молочний блок площею 253 кв. м., і понад сто земельних ділянок, якими володіє або орендує вона та члени її родини загальною площею близько 400 гектарів.

Окрім того, Стечишин не задекларувала вантажний автомобіль, кормовоз та два напівпричепи.

Також депутат не зазначила, що 100% статутного капіталу фермерського господарства «Калина Лошнівська» належить її чоловіку. У грошовому вираженні цей статутний капітал становить 22 млн. 861 тис. грн. Також не була зазначена інформація про те, що її чоловік володіє 100% частки у фермерському господарстві «С-Надія».

У Нацагентстві виявили, що у Алли Стечишин є непогашений споживчий кредит в Ощадбанку ‒ 363 тис. грн., але він також не був записаний у декларації.

При цьому декларант не надала НАЗК пояснення стосовно цих порушень.

В Управлінні проведення обов’язкових повних перевірок підсумували, що відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму 9 млн. 431 тис. грн.

«У діях суб’єкта декларування встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-2 Кримінального кодексу України», ‒ зазначають в Нацагентстві.

Тепер цю справу буде розслідувати поліція за місцем реєстрації декларанта.

Згідно із законом, якщо справа дійде до суду і Стечишин визнають винною, їй загрожує штраф 2500-3000 неоподатковуваних мінімумів (42,5 тис. грн ‒ 51 тис. грн.) або громадські роботи 150-240 год. з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Як відомо, Алла Стечишин балотувалася від партії «За майбутнє» на посаду голови Теребовлянської ОТГ. Ці вибори вона програла, але отримала посаду заступника Теребовлянського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.