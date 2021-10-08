310 дітей вакцинували від коронавірусу на Тернопільщині

310 дітей вакцинували від коронавірусу в області. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва. У Тернополі щепили майже два десятки дітей, каже медичний директор міської дитячої лікарні Володимир Кучма. За його словами, вакцинують їх лише за направленням сімейного лікаря, який вказує причину для імунізації.

“Дітям, в яких є хронічні захворювання і можуть загрожувати їхньому стану здоров’я при захворюванні на коронавірус. Тому такі діти підлягають щепленням в першу чергу. Це діти з лейкозом та онкологічними захворюваннями, а також діти з бронхіальною астмою. Якщо батьки згідні провести щеплення своїй дитині, то таким дітям проводиться профілактичне щеплення. Також профілактичні щеплення проводяться дітям, які по тих чи інших причинах їдуть за кордон, а також проводиться дітям, які прибули з інших країн”, – каже Кучма.

Через захворюваність на коронавірус у 20-ти класах тернопільських шкіл запровадили карантин, каже Володимир Кучма. За його словами, від початку навчального року в Тернополі на коронавірусзахворіли 594 дитини.

“На сьогодні ми маємо 52 дітей хворих на коронавірус амбулаторно, ще є 19 дітей, які проходять лікування в стаціонарі. Маємо 523 дитини на самоізоляції. Це цифри досить високі, враховуючи той факт, що на перше вересня в нас було 0”, – каже Кучма.