У четвер, 20 листопада, на Тернопільщині діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Таке рішення ухвалили згідно з вказівкою НЕК «Укренерго».

Перевірити актуальний графік та дізнатися, до якої підчерги належить адреса, можна на офіційному сайті АТ «Тернопільобленерго» у розділі «Графік погодинних відключень».

Енергетики попереджають, що протягом доби графік може змінюватися, тому споживачів просять стежити за оновленнями.

Водночас ситуація в енергосистемі України залишається складною через російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

За інформацією «Укренерго», у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запровадили аварійні відключення електроенергії. Це вимушений крок для стабілізації роботи енергосистеми після ворожого удару.

Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання.