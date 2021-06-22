Дерматолог-трихолог з Тернополя Діана Дола розповіла, як генетика впливає на волосся

У ХХІ столітті ми все частіше чуємо про нові інфекції та хвороби, але є ті, котрі з кожним роком прогресують і відповідно до сезону нагадують про себе. Сьогодні поговоримо про стан волосся та шкіри. Кожна жінка до певного віку вважає себе красунею і стан шкіри її повністю влаштовує, однак із плином часу ми стаємо все більш прискіпливими до себе та вдаємося до радикальних методів омолодження. Те саме стосується й волосся, усім хочеться мати косу до пояса, але більшість навіть миють волосся неправильно.

Не лише чиста шкіра та здорове волосся стоять у жінок на порядку денному. Чоловіки не афішують усіх косметичних маніпуляцій, але їм також хочеться виглядати молодшими свого віку.

Що любить наша шкіра, як правильно мити волосся, чому у підлітковому віці проблеми зі шкірою не варто ігнорувати та який метод оздоровлення є у Тернополі? На ці запитання нам люб’язно відповів лікар дерматолог-трихолог КНП Тернопільська міська лікарня №2 Дола Діана Вікторівна. Лікар каже, що неможливо самостійно позбутися проблем зі шкірою та волоссям. Потрібно звернутися до спеціаліста, який комплексно підійде до вашого захворювання, адже проблеми шкіри та волосся часто пов’язані з захворюванням шлунково – кишкового тракту, гормональними змінами, бактеріальною інфекцією, генетикою, неправильним доглядом тощо.

«У дівчаток можуть бути гінекологічні проблеми, які провокують висипання»

– З якими найчастіше проблемами до Вас звертаються?

– Найчастіше пацієнти звертаються з проблемою акне, постакне, з ознаками фото- та хроностаріння. Щоб уникнути проблем зі шкірою та її старінням, має бути правильно підібраний домашній догляд. Звісно, найкраще це робити зі спеціалістом. Як усунути зморшки, темні кола під очима, пігментацію, рубці, акне та постакне – ці запитання я чую кожного дня! Сьогодні дуже гарні результати ми отримуємо від застосування нового методу – плазмотерапії, після якої всі вищеперелічені проблеми ми можемо вирішити.

– Що охоплює даний метод і де він проводиться?

– Пройти курс можна на базі нашої лікарні у відділенні «Хірургія одного дня». Ця терапія прекрасно зарекомендувала себе не лише в дерматології, а й у трихології. Вона чудово бореться із постакне. Насправді акне не так важко піддається лікуванню, як його наслідки. Плазмотерапія чинить гарний вплив на рубці, висвітлення пігментації та омолодження шкіри, а також застосовується як додатковий метод лікування псоріазу і себорейного дерматиту.

– Напевне, часто зустрічаєтеся з вугровими висипаннями?

– Звісно, більшість, хто зіштовхнувся з вугровими висипаннями (акне), не розуміє навіть близько, звідки ця проблема з’явилася. Причин насправді дуже багато. Це може бути і неправильний догляд за обличчям, порушення гігієни, використання косметичних засобів, які не підходять вашому типу шкіри, зміна гормонального фону, незбалансоване харчування, захворювання шлунково-кишкового тракту, постійні стреси, вплив згубних звичок (особливо тютюнопаління), генетична схильність, супутні захворювання, прийом лікарських препаратів. Тому пацієнти, котрі приходять, повинні пройти обстеження, і тільки після цього ми призначаємо лікування.

– Підлітки найчастіше страждають від вугрових висипань.

– З проблемою акне часто звертаються підлітки. Причиною цього є гормональна перебудова. Усім відомо, що в молодому віці у дівчаток та хлопчиків відбувається статеве дозрівання, у цей період сальні залози активно працюють. Найбільше їх на обличчі, грудях та спині. Підліткова шкіра стає схильною до жирності, propionibacterium acnes, це провокує появу вугрових висипань. Але не можна говорити, що абсолютно всі діти зустрінуться з цією проблемою.

Також окремо слід виділити, що потрібно перевірити шлунково-кишковий тракт, гормони (у дівчаток можуть бути гінекологічні проблеми, які провокують висипання), потрібно здати аналізи на паразитарні захворювання.

«Ви можете зміцнити волосся, зменшити або зупинити випадіння, покращити ріст, підтримувати шкіру голови у здоровому вигляді»

– Чи дає свій результат локальне лікування?

– Усе залежить від ступеня акне. Є випадки, коли правильно підібраний домашній догляд та гігієна шкіри дозволяють попрощатися з нав’язливою проблемою, а часом доводиться застосовувати системну антибактеріальну терапію, або ретиноїди, та корекцію способу життя і лікування супутніх захворювань. Тому до кожного пацієнта має бути індивідуальний підхід.

– Що можете розповісти про плазмотерапію?

– Плазмотерапія – це лікування проблеми власним біоматеріалом. Плазма виділяється у центрифузі з вашої крові. І ми бачимо гарні результати у лікуванні того ж акне, постакне, омолодженні шкіри, в боротьбі з темними колами під очима . У цій терапії багато своїх позитивних моментів, наприклад, відсутність алергічної реакції. Плазмотерапія стимулює організм до вироблення колагену, забезпечує сяйво та пружність шкіри.

– Поговоримо про волосся. Як впливає генетика на волосяну цибулину?

– Генетика відіграє велику роль для нашого волосся. Наприклад, адреногенетична алопеція і те, чи ваше волосся буде рідке або густе, пряме чи кучеряве, довге чи коротке, все зв’язано з нашою спадковістю. Покращити стан волосся, звичайно, можна. Ви можете зміцнити його, зменшити або зупинити випадіння, покращити ріст , підтримувати шкіру голови у здоровому вигляді.

– З чого почати правильний догляд за волоссям?

– Пілінг шкіри голови – це дуже вдалий варіант перед тим, як ви хочете зайнятися відновленням волосся. Пілінг знімає роговий шар, лусочки, які забивають шкіру голови і не дають волоссю рости. Також ця процедура покращує кровообіг шкіри. Після цього ми повинні підібрати правильний догляд, який підходить саме вам.

Голову шампунем потрібно промивати два рази, вода не повинна бути гарячою, сушити волосся феном потрібно після нанесення термозахисту!

– Стосовно посічених кінців, від яких страждає кожна жінка, чи можна припинити цей процес?

– Так, основну роль тут відіграє грамотний домашній догляд. Правильне миття голови та розчісування, а також маніпуляції з волоссям, які робить мало не кожна жінка. Мити потрібно не волосся, а шкіру голови. Мокре волосся не слід розчісувати! Рецепти масок, якими кишить інтернет, також слід використовувати обережно, краще порадитись зі спеціалістом. Усім відома гірчична маска, яка пришвидшує кровообіг, але після декількох таких процедур зустрічаюся з дерматитами, шкіра голови стає пересушеною. Стосовно олій, оливкова, кокосова, навпаки, пересушують волосся, й ефект шовковистості дуже швидко проходить залишаючи по собі неприємний слід.

На завершення Діна Вікторівна розповідає, що себорея та псоріаз – найчастіші проблеми волосся, з якими звертаються жінки. Це ті захворювання, які потребують комплексного лікування.

Також лікар додає, що не варто соромитися своїх проблем. Якщо чоловіки страждають від проблем зі шкірою або ж через випадіння волосся, ви некомфортно почуваєтеся, звернутися до лікаря ніколи не пізно. Інколи призначення або ж зміни у догляді усувають нав’язливі проблеми та повертають вам упевненість і красу.

А якщо ви мрієте про косу до пояса, запам’ятайте, що не варто приймати вітаміни, які вам порадить фармацевт, таблетки для покращення здоров’я шкіри та волосся мають призначатися дерматологом-трихологом, який знає вашу проблему. Не експериментуйте з висвітлюванням та частим фарбуванням волосся, визначте свій правильний догляд за волоссям та зверніть увагу на харчування.

Для росту волосся та зменшення випадіння ми активно проводимо плазмотерапію, від якої бачимо приголомшливі результати, випадіння зменшується, покращується ріст, волосся сяє!



