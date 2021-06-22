Скільки років має служити ваш будинок і ліфт?

Все в цьому світі має свій термін експлуатації та потребує або ремонту, або утилізації. «Слово і діло» пропонує подивитись, скільки років «живуть» житлові будинки, вагони метро та пасажирські вагони, скільки служать літаки, мости та енергоблоки атомних станцій і турбіни ГЕС.

Житловий фонд в Україні в переважній більшості старий та зношений. За різними оцінками, від 40 до 70% багатоповерхівок в країні – це старі будинки, що потребують термінової реконструкції. Всім відомі «хрущівки», які почали будувати після Другої світової війни з подачі французького архітектора Ле Корбюзье, як тимчасове житло, на пострадянських теренах досі вірою та правдою служать вже четвертому поколінню його господарів.



Спочатку «хрущівки» вважалися тимчасовим житлом, що мали б знести через 25 років. Це панельні варіанти малогабаритного житла. Цегляні п’ятиповерхівки повинні були прослужити 50 років. Згодом, термін їх служби продовжили до 150 років.

Тому якщо говорити про строк експлуатації житла, то в деяких випадках, це поняття доволі відносне. Можна навіть пригадати фахверкові будинки в Західній Європі, які зводили у середньовіччі, а зараз вони користуються популярністю у туристів, які не вважають ці споруди морально застарілими.



Але існують будівельні норми. І якщо говорити про сучасне житло, то проєктний термін експлуатації багатоповерхівки, за умов належного утримання, становить для монолітної будівлі близько 200 років, для кам’яної будівлі з залізобетонними перекриттями – 125-150 років, цегляної будівлі з залізобетонними перекриттями – близько 100 років, блокової – близько 100 років, панельної – 50-75 років, каркасної – 15-30 років.



Автомобільні та залізничні мости будь-якої конфігурації мають простояти та прослужити близько 100 років. Можна перевірити на новому Шулявському шляхопроводі в Києві, який відкрили для авто перед новим 2020 роком.



До пасажирського транспорту свої вимоги. Вагони метрополітену мають возити пасажирів 31 рік, а от залізничні пасажирські вагони – 28 років.



Літаки цивільної авіації можуть експлуатуватися 25-30 років або 40-60 тис. льотних годин. Термін служби може бути збільшений в залежності від типу судна та технічного стану літака. Кожні 4 роки судно має проходити перевірку експлуатаційної безпеки.



Щодо ліфтів, то ті, що встановлені у багатоповерхівках для підйому людей можуть служити 25 років. Потім треба міняти.

Найкоротший термін експлуатації у міського громадського транспорту. Трамвайні вагони служать 15 років, а тролейбуси – 10 років.



Проєктний термін експлуатації енергоблоку АЕС триває 30 років. Рішення про подальшу можливість експлуатації енергоблоку можна прийняти тільки після визначення наявного запасу міцності корпусу реактора й обґрунтування подальшої та безпечної експлуатації як корпусу реактора, так і всього блоку в цілому.

Турбіни ГЕС мають запас міцності на 30-40 років, а повітряні лінії електропередачі повинні служити 25-40 років.