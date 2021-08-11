Грози та шквал: на Тернопіль та область насувається негода
11 серпня на Тернопіллі оголосили штормове попередження.
За даними обласного центру з гідрометеорології, в другій половині дня на Тернопільщині місцями грози, під час грози шквали 15-20 метрів на секунду, град.
Пообіді у Тернополі також очікують грозу зі шквалом та градом.
Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Це означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.
Рекомендується зберігати підвищену уважність і обережність та слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.
Температура повітря в області протягом дня становитиме 22-27° тепла, у Тернополі – 24-26.