На Тернопільщині намагалися переїхати поліцейського

До трьох років обмеження волі за опір поліцейському під час виконання ним службових обов’язків загрожує жителю Вознесенська Миколаївської області. 47-річний чоловік намагався здійснити наїзд на інспектора сектору роти патрульної поліції Підволочиського відділу, – повідомляє Поліція Тернопільської області.

Інцидент трапився поблизу контрольно-пропускного пункту між Тернопільською та Хмельницькою областями. Співробітник поліції після зупинки вантажного автомобіля підійшов до водія і, перебуваючи на краю проїжджої частини, спілкувався з ним. У цей час дорогою рухався 47-річний житель Миколаївщини на автівці «Пежо». Маючи можливість безперешкодного проїду, зловмисник став конфліктувати з поліцейським, скерувавши свій автомобіль у його бік, та намагався наїхати.

Автомобіль у зловмисника вилучено та поміщено арешт майданчик. Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 342 ККУ. Триває досудове розслідування.