Колишнього мера міста на Тернопільщині «спіймали на крадіжці» цибулі та капусти. Він каже ㅡ просто сплутав городи

Місцевий житель міста Чортків у Тернопільській області заявив, що спіймав у себе на городі колишнього мера міста Михайла Вербицького, коли той крав капусту та цибулю. Чоловік викликав поліцію, але ексмер запевняє ㅡ він просто сплутав городи.

Про цей інцидент житель Чортків Роман Коцюбович розповів у Facebook. «4 серпня 2021 року, попри дощ, до мене на город, який розташовується за містом біля колишнього локатора, завітав на автомобілі “Нива” непрошений гість ㅡ колишній мер міста Чортків Вербицкий Михайло Володимирович. Він без мого відома і згоди намикав собі цибулі 127 штук і вирвав декілька головок капусти», ㅡ пише чоловік. Він також виклав відео інциденту.

Речник Нацполіції у Тернопільській області Сергій Крета розповів нам, що такий виклик у поліцію справді був.

«Мав місце виклик на присадибну ділянку поблизу районного центру Чортків. Дійсно, на місці був чоловік, з його автомобіля вилучили цибулю і капусту. За його словами (його питали на місці) це сталося помилково. Він свою чи своїх родичів земельну ділянку сплутав з тією, де він власне вирвав цибулю», ㅡ розповів Крета.

Правоохоронці зафіксували цей факт в обліку про скоєння злочинів. Тепер за цим фактом проводиться перевірка.

«Щоб було кримінальне провадження, має бути певна сума збитків. Зараз ми віддали цю цибулю та капусту на експертизу. Експерти нам дадуть оцінку наскільки там було завдано збитків. Якщо сума дозволятиме ㅡ ми будемо вносити ЄРДР. Якщо ні ㅡ будемо притягувати його до адміністративної відповідальності», ㅡ пояснив речник.

Громадське