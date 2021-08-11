На трасі Тернопіль-Львів зупинили маленького мандрівника: куди прямувала дитина

Хлопчик вирішив провідати бабусю без дозволу батьків.

У Тернопільській області дев’ятирічний хлопчик, щоб провідати бабусю, проїхав на велосипеді десять кілометрів. Дитину на жвавій трасі зупинили патрульні. Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 11 серпня.

З’ясували, що хлопчина рушив із села до райлікарні, аби підтримати родичку, яка занедужала. До кінцевої точки школяру лишалося ще п’ять кілометрів активного трафіку автодороги Тернопіль-Львів.

Виявилося, що пошуки сина, який без дозволу тихцем чкурнув до любої бабусі, вже почав тато. Батьки приїхали за мандрівником та забрали його додому разом із велосипедом.