Кабмін скасував самоізоляцію та тести для українців, які повертаються із закордону

Кабінет Міністрів України скасує вимогу щодо обов’язково самоізоляції для громадян України, які повертаються із закордону. Відповідна інформація була сьогодні оприлюднена на сайті Кабінету Міністрів.

Так, Уряд встановив на території України “зелений” епідемічної небезпеки.

При “зеленому” рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання. Так само безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ.

Для іноземців завжди обов’язково потрібно мати страховий поліс на випадок захворювання на COVID-19, та одну із наступних позицій:

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону),

негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону),

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях, виданий відповідно до ММСП або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію.

В свою чергу Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своєму телеграм-каналі зазначив наступне:

“Українцям більше не потрібно ставити додаток Вдома. Прийняли рішення на Кабміні відключити додаток, поки Україна перебуває в «зеленій» зоні. Вже з завтрашнього дня ніхто не буде вимагати його установки при проходженні паспортного контролю на кордоні.”,

Нагадаємо, що додаток додаток Вдома використовували для контролю осіб, які повернулися із закордону та перебувають на самоізоляції. Для людей, що повернулися з-за кордону, встановлення Вдома було добровільним. Завдяки застосунку пройти самоізоляцію можна було у обраному людиною місці. Цей період можна було провести у визначеному місці обсервації, наприклад готелі. Або ж надіслати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірусну хворобу, щоб завершити самоізоляцію.

Однак на сайті КМУ вказано, що незважаючи на те, що застосунок Вдома наразі не буде використовуватися при перетині кордону в Україну, дотримання карантинних обмежень і протиепідемічних заходів досі залишаються необхідними.