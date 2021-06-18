Лікар Любов Бочан отримала відзнаку

За високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток медичної галузі Тернопільської області та з нагоди Дня медичного працівника депутата фракції «Батьківщина» в Тернопільській облраді , завідуючу другого відділенням комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня», головного експерта з неврології Тернопільської області Любов Бочан нагороджено грамотою обласної ради.

Довідка

Любов Олегівна Бочан народилася 22 жовтня 1985 року в Тернополі, у родині медиків. Вона є внучкою легендарного тернопільського акушера-гінеколога, кандидата медичних наук світлої пам’яті Льонгина Гути.

У 2008 році закінчила Тернопільський державний медичний університет, а в в 2019 році – Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Менеджмент закладів охорони здоров’я» і до 35 років зробила блискучу медичну кар’єру.