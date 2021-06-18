Українські кінострічки та література: як проходив другий день 8-го «Мистецького фестивалю «Ї»

17 червня завершився другий безкоштовний день 8-го «Мистецького фестивалю «Ї» у Тернополі. Програма дня була присвячена українському кіно. Усі події відбувалися у кінотеатрі “Злата”.

Розпочали кінодень із короткометражного фільму «Однокласник» режисера Максима Мельника, який відзначився нестандартним підходом до висвітлення тематики стрічки. Відвідувачі мали змогу поспілкуватися з режисером, акторами та знімальною групою та поставити запитання, які виникли після перегляду фільму.

У рамках кіномарафону знайшлося місце і літературі. Адже ці напрямки тісно пов’язані. Одним із гостей фестивалю був автор Станіслав Сукненко, який презентував свою книгу «З України до Голлівуду», за мотивами якої було знято однойменний фільм українською та англійською мовами. Автор розповів про видатних українців, які жили в Америці та працювали над створенням голлівудських фільмів.

– Коли я починав роботу над книжкою, я не думав, що в Голлівуді було стільки українців, які стануть основою такої книжки. Мені вдалося знайти більше ніж сто людей, – розповів Станіслав Сукненко.

Автор також зізнався, що вже назбирав матеріали на нову книгу, яка буде присвячена українцям у європейському кінематографі.

Після перегляду фільму «З України до Голлівуду» відвідувачі поділилися враженнями від почутого та побаченого.

– Я дуже вражена цим фільмом, це дуже емоційно для мене. В мене дуже велике визнання за таку роботу. Щоб це все зібрати в одне і так подати, це дуже клопітка робота і в цьому проявляється саме ота велика любов до України, – поділилася враженнями від переглянутого фільму Людмила Цап.

Відвідувачі були щедрі на схвальні відгуки:



– Було дуже цікаво слухати про книгу і аж не віриться, що є стільки видатних українців у Голлівуді. Фільм дуже атмосферний. Я вважаю, що автор зробив дуже важливу справу і ще те, що він зняв це англійською справді вражає. Адже люди мають знати про Україну, і це справді важливо, – розповіла відвідувачка фестивалю Софія Рудяк.

Також у рамках фестивалю відбувся показ документального фільму про життя та ув’язнення Василя Стуса «Ваш Василь».

Завершили марафон українського кіно екранізацією роману Василя Шкляра «Чорний Ворон» про боротьбу українських повстанців проти радянської влади. Роман вперше виданий у 2009 році, а екранізувати цю історію вдалося Тарасу Ткаченку у 2019 році.

Наступні 3 дні фестивалю проходитимуть у Тернопільському драмтеатрі. Вхід на події протягом 18-20 червня буде платний. Квитки можна придбати за посиланням. Також будуть доступні одноденні квитки.



Завдяки підтримці низки органів місцевого самоврядування, вхід для пенсіонерів, учасників бойових дій, людей з 1 та 2 групою інвалідності (з супроводжуючим за потреби) та дітей до 7 років у супроводі батьків – безкоштовний. Для отримання квитка потрібно показати на місці відповідне посвідчення для підтвердження особи.

Усю програму подій можна побачити на сторінці фестивалю.

Хедлайнерами наступних днів стануть музичний проєкт Сергія Жадана “Лінія Маннергейма” та гурти Vivienne Mort та Kalush. На літературну сцену завітають Юрій Андрухович, Юрій Іздрик, брати Капранови, Андрій Любка, Тарас Прохасько, Галина Крук, Мар’яна Савка, Дара Корній, Дмитро Лазуткін, Марк Лівін, Олександр Ірванець та ще понад 25 інших відомих письменників.