Ліки американського виробництва та нові обмеження: чого чекати жителям Тернопільщини цього епідсезону?

На Тернопільщину привезли ліки від коронавірусу, а для тих, хто ще не вакцинувався встановлять нові правила.

Про це заявили в обласному департаменті охорони здоров’я. До обласних медичних закладів, які надають допомогу хворим на Covid-19, вже доставили тисячу флаконів антитіл від коронавірусу, пише Т1.

За словами директорки департаменту охорони здоровя Тернопільської ОДА Ольги Ярмоленко, медикаменти впливають безпосередньо на вірус і вбивають його. Це ліки американського виробництва. Область отримала майже тисячу флаконів.

Окрім того, краян чекатимуть нові обмеження. Так, з 21 жовтня при користуванні міжрегіональним громадським транспортом треба буде пред’явити сертифікат про повне щеплення від ковіду.

Як повідомили у Мінохорони здоров’я, таке рішення прийняли, щоб не допустити розповсюдження коронавірусу між областями.