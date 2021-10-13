Сім’я, хворого на СМА Арсенчика Бориса, купила дороговартісне обладнання у лікарню на Тернопільщині

Родина Борисів, батьки 2-річного Арсенчика, який хворий на СМА, та виграв дороговартісний укол у лотерею, вирішила допомогти місцевій лікарні.

Для амбулаторії у Скалаті родина Борисів купила дороговартісне обладнання – аналізатор, який дозволяє за 15 хвилин зробити аналіз крові за 26 показниками.

“Пройшовши весь шлях, від невідомості до кінцевого правильного діагнозу ми розуміємо, що, насамперед, наше здоров‘я залежить від правильного та вчасного діагнозу. А багато хвороб і шансу би не мали, якщо б проводилась вчасна діагностика. Саме тому, порадившись, ми вирішили придбати Аналізатор гематологічний автоматичний( 5-Part Diff HEMIX 5-60) + принтер, та джерело безперебійного живлення, вартість яких становить 400 270грн., цей аналізатор дозволяє за 15 хв провести аналіз крові за 26 показниками ( для підрахунку лише одного показника витрачалось до 1,5 год). Крім того, даний апарат мінімалізує людський фактор та автоматизує процес підрахунку показників, а також внесення їх в електронну картку пацієнта”, – йдеться на сторінці батьків Арсенчика.

Аналізатор гематолічний автоматичний передано НКП «Скалатській амбулаторії загальної практики -сімейної медицини», де він вже успішно використовується. Відтепер тримати аналіз крові за допомогою гематологічного аналізатора автоматичного безкоштовно можуть усі жителі Скалатської громади за направленням як сімейного лікаря так і пацієнти НКП «Скалатська районна лікарня»