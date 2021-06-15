Мешканець Чортківщини облаштував на подвір’ї конопляну ферму

Правоохоронці Чортківщини виявили у помешканні місцевого жителя конопляну ферму.

Ферму з вирощування коноплі, а також подрібнену і пофасовану речовину зеленого кольору поліцейські вилучили під час санкціонованого обшуку.

За словами начальника райвідділу поліції Анатолія Мельника, до них надійшла оперативна інформація про те, що житель міста в приватному будинку може зберігати вогнепальну зброю. Правоохоронці під процесуальним керівництвом Чортківської окружної прокуратури провели обшуки у помешканні підозрюваного.

“Оперативники виявили предмет, схожий на вогнепальну зброю, а в господарському приміщенні, біля будинку, облаштовану міні-ферму. Там чоловік вирощував коноплю. В автомобілі підозрюваного знайшли 30 поліетиленових пакетів різного розміру та 5 паперових згортків із речовиною, схожою на коноплю, а також таблетки та шприци з невідомою рідиною”, – повідомили пресслужбі поліції.

Ще майже кілограм порошкоподібної зеленої речовини чортківчанин заховав у гаражі. Вилучене правоохоронці направили на експертизу. Триває слідство.