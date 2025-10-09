Наркотична загроза для тернопільської молоді: як «кратом» став новою смертельною модою серед школярів

Голова Національної поліції України Іван Вигівський повідомив, що у результаті проведеної на Тернопільщині масштабної операції було ліквідовано наркоторговельну мережу, яка здійснювала збут небезпечного наркотика «кратом» серед молоді. Завдяки пильності офіцера служби освітньої безпеки поліції Тернопільщини, яка звернула увагу на підозрілу поведінку учнів, вдалося виявити злочинну схему, що проникла в школи та інші молодіжні середовища.

Під виглядом звичайного чаю або вітамінної добавки «кратом» продавався неповнолітнім, не викликаючи підозр у споживачів, поки його небезпечна дія не стала очевидною. Визначений як наркотик у 2024 році, «кратом» має серйозні наслідки для здоров’я, викликаючи залежність і впливаючи на опіоїдні рецептори мозку.

Поліція Тернопільщини разом з іншими регіонами провела 80 обшуків, затримала 21 особу та вилучила 700 кг наркотичних засобів, автомобілі, готівку, а також закрила канали постачання через Інтернет і «Нову Пошту».

Іван Вигівський подякував поліцейським Тернопільщини та колегам з інших регіонів за спільну роботу. Він підкреслив, що ця операція стала реальним доказом ефективності проєкту «Служба освітньої безпеки», який здатний запобігти небезпеці для молоді.

“Ми не дозволимо отруювати майбутнє наших дітей!” – наголосив Голова Національної поліції.