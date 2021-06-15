Тернопіль запрошує на Відкритий чемпіонат області зі змішаних єдиноборств ММА

19 червня у Тернополі відбудеться Відкритий чемпіонат області зі змішаних бойових мистецтв ММА. Організовують змагання представники обласної федерації ММА та спортивного комплексу «Workout Hall».

Організатори запрошують до участі спортсменів всіх вікових та вагових груп. Голова обласної федерації ММА Богдан Юлик розповів, що особливістю цього чемпіонату стане те, що учасники не платитимуть стартові внески, як це заведено під час подібних змагань.

«Ми добре розуміємо, що спорт – це затратно. І знаємо, що далеко не всі охочі мають можливість брати участь у змаганнях через грошові витрати та стартові внески. Тому вирішили, що для всіх учасників цей чемпіонат буде безкоштовним», – зазначив Богдан Юлик.

Більше того, для додаткового заохочення учасників, призерам передбачили і фінансові винагороди.

Засновник спорткомплексу «Workout Hall» наголосив і на тому, що обласна федерація ММА Тернопільщини дає можливість займатися у залах-партнерах безкоштовно тим, хто хоче присвятити себе спорту.

Щодо чемпіонату, то він відбудеться у фізкультурно-оздоровчому комплексі в Тернополі, за адресою вул. Братів Бойчуків 4а. Офіційне відкриття о 12:00.

У програмі – цікаві поєдинки, розіграші та оригінальні призи!

Зірковий гість – боєць UFC Денис Бондар!

*Контактний номер телефону для тих, хто хоче взяти участь в чемпіонаті:

0968139884 – Теодор.