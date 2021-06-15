На Тернопільщині судитимуть ще одного лісоруба

На Тернопіллі судитимуть чоловіка, який зрізав в лісництвах області дерев на 255 тис. грн.

Чортківська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Рівненщини, обвинуваченого у незаконній порубці лісу, що спричинила тяжкі наслідки.

Під час розслідування встановили, що вночі 15 квітня 2020 року чоловік у лісовому заказнику загальнодержавного значення “Дача Галілея”, що на території Улашківського лісництва державного підприємства “Чортківське лісове господарство”, зрізав бензопилою 9 дерев та ще 16 – пошкодив до ступеня припинення росту.

Через два дні мешканець сусідньої області, не маючи відповідних дозволів, зрізав 19 дерев на території Заліщицького лісництва.

Своїми діями “лісоруб” заподіяв шкоди державі на суму понад 255 тис. грн.