МОЗ затвердило наказ про обов’язкову вакцинацію вчителів і чиновників

Міністерство охорони здоров’я затвердило перелік професій, яким обовʼязково потрібно вакцинуватися від коронавірусу. Наказ ще мають додатково перевірити в Мін’юсті. Про це повідомив міністр МОЗ Віктор Ляшко в ефірі телеканалу «Еспресо».

Міністр повідомив, що в наказі чітко визначений перелік професій, яким потрібно мати щеплення від Covid-19. Зокрема, йдеться про:

працівників освіти, незалежно від спеціалізації закладу (ясла, садочки, школи, профтехучилища чи ВНЗ).

працівників центральних органів виконавчої влади, міністерств і їхніх структурних підрозділів на місцях;

працівників місцевих державних адміністрацій (обласних, міських і районних).

За словами Ляшка, згідно з указом, роботодавці повинні обов’язково відсторонити невакцинованих працівників від роботи із збереженням місця, однак без збережння зарплати. Таке відсторонення діятиме протягом карантину.

Наразі наказ про перелік затвердив лише МОЗ. Його направили до Міністерства юстиції на перевірку на відповідність закону. Після цього він набуде чинності.

Міністерство охорони здоров’я вирішило запровадити обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для працівників закладів освіти та чиновників державних органів влади 22 вересня. Уряд на засіданні підтримав таке рішення. Цікаво, що ще місяць тому речник МОЗ переконував, що у міністерстві не розглядають можливості впровадження примусової вакцинації працівників сфери освіти.

Зазначимо, що ще в квітні 2021 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що обов’язкова вакцинація є законною та може бути необхідною в демократичному суспільстві.