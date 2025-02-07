Хвилина мовчання на честь Володимира САВЧУКА

Володимир був успішним підприємцем, люблячим чоловіком та батьком трьох дітей. Його знали як щиру і добру людину, яка завжди готова була прийти на допомогу.

У перші дні повномасштабного вторгнення 48-річний Володимир, не маючи військового досвіду, добровільно пішов захищати Україну. “Ніколи не ховався за спинами інших”, – згадує брат Іван про його рішення.

Побратими дали йому позивний “Сава”. Він планував зробити сюрприз рідним і приїхати у відпустку, але доля розпорядилась інакше – 12 вересня 2022 року Володимир загинув на Сумщині, підірвавшись на ворожій міні.

“Шляхетний, скромний і дуже добрий”, – такими словами згадує його класна керівниця Ганна Дмитрівна. А односельчани пам’ятають його щирим патріотом з відкритим серцем.

Нагороджений орденом “За мужність” III ступеня та удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишились мама Олександра Володимирівна, дружина Олександра, діти Настя, Дмитро і Максим та брат Іван.