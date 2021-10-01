Вантажівка розтрощила ноги: подробиці нещасного випадку в кар’єрі на Чортківщині

У кар’єрі в Чортківському районі стався нещасний випадок.

Як повідомляли “Тернополяни” раніше, 29 вересня під колесами вантажівки загинула працівниця. Було відомо, що водій автомобіля “БелАЗ” рухався заднім ходом та не помітив жінку.

Як розповіли у Центрі екстреної медицини та катастроф, працівниця сиділа на камені в кар’єрі.

“Унаслідок наїзду жінка отримала серйозну політравму та масивну крововтрату, у неї були розтрощені дві нижні кінцівки, вона перебувала у стані травматичного больового шоку. На жаль, врятувати потерпілу пацієнтку не вдалося, оскільки отримані травми були не сумісні із життям”, – повідомив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

За даними Головного управління Нацполіції, трагедія сталась в селі Бурдяківці.

“Потерпіла – працівниця кар’єру, 1961 року народження. За попередньою інформацією, жінка перебувала в “сліпій зоні” і водій автомобіля “БелАЗ”, рухаючись заднім ходом, зачепив її. Триває слідство”, – зазначили в пресслужбі відомства.

Наразі Управління Держпраці збирає комісію для проведення спецрозслідування нещасного випадку.