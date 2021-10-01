Вантажівка розтрощила ноги: подробиці нещасного випадку в кар’єрі на Чортківщині
Як повідомляли “Тернополяни” раніше, 29 вересня під колесами вантажівки загинула працівниця. Було відомо, що водій автомобіля “БелАЗ” рухався заднім ходом та не помітив жінку.
Як розповіли у Центрі екстреної медицини та катастроф, працівниця сиділа на камені в кар’єрі.
“Унаслідок наїзду жінка отримала серйозну політравму та масивну крововтрату, у неї були розтрощені дві нижні кінцівки, вона перебувала у стані травматичного больового шоку. На жаль, врятувати потерпілу пацієнтку не вдалося, оскільки отримані травми були не сумісні із життям”, – повідомив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.
За даними Головного управління Нацполіції, трагедія сталась в селі Бурдяківці.
“Потерпіла – працівниця кар’єру, 1961 року народження. За попередньою інформацією, жінка перебувала в “сліпій зоні” і водій автомобіля “БелАЗ”, рухаючись заднім ходом, зачепив її. Триває слідство”, – зазначили в пресслужбі відомства.
Наразі Управління Держпраці збирає комісію для проведення спецрозслідування нещасного випадку.