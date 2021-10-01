Експрокурор Тернополя відсудив 1 мільйон моральної шкоди

Кременецьким районним судом Тернопільської області року стягнуто 1 000 000 гривень відшкодування моральної шкоди завданої потерпілим у дорожньо-транспортній пригоді. Про це повідомив відомий адвокат з Тренопільщини, у минулому експрокурор м. Тернополя Віталій Сідоров.

– Справа розглядалась у суді впродовж 6 місяців, за цей час відбулось 9 судових засідань. Перевізник доводив відсутність своєї вини, однак обов’язок відшкодувати шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, ніхто не скасовував, – повідомив адвокат.

Нагадаємо, у 2018 році водій рейсового автобуса «Київ – Вроцлав» марки «Neoplan», рухаючись автодорогою сполученням «Львів – Краківець» у напрямку до м. Львова, проявив неуважність до дорожньої обстановки, не врахував наявність несприятливих погодних умов у вигляді снігопаду, стан засніженого дорожнього покриття, виїхав на зустрічну смугу руху, по якій у цей час рухався автомобіль «Volvo 340». Внаслідок ДТП загинули пасажири легкового автомобіля.

Постановою Верховного суду залишено в силі вирок Яворівського районного суду Львівської області від 26 липня 2019 року, яким призначено покарання 7 років 6 місяців водію товариства з обмеженою відповідальністю «Українські лінії».



