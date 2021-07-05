На Тернопільщині вшанують пам’ять жертв Заліщицької трагедії

5 липня 1941 року органами НКВС було знищено кілька сотень політичних в’язнів на залізничному мосту Кострижівка.

З обох боків мосту через річку Дністер пригнали два ешелони з вагонами із в’язнями (14 вагонів — кожен із 50-70 людьми). Один з цих ешелонів містив арештантів Чортківської в’язниці, інший — Коломийської. Це були переважно хлопці та дівчата з Буковини, Львівщини, Тернопільщини та Івано-Франківщини.

НКВСівці облили вагони пальним, підпалили (за іншими даними підірвали) та скинули у річку. Береги Дністра тут дуже високі та стрімкі — ніхто не вижив. У молдовському містечку Вадул-луй-Воде у братській могилі поховано людей, тіла яких принесла стрімка течія Дністра. Їхні руки були зв’язані дротом.

Зараз по обох берегах Дністра на місці трагедії стоять жертовні хрести, які нагадують про неї. Кожного року на початку липня люди вшановують біля цих хрестів пам’ять загиблих панахидою і поминальним словом.

5 липня 2021 року в 80-ту річницю трагедії пам’ять загиблих вшанують молебнем та покладанням квітів.