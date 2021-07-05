Міський голова Чорткова Володимир Шматько: «Чортків – це не Шматько, це люди і їхні сім’ї»

Чортківська громада є однією з найпопулярніших на Тернопільщині. Воно й не дивно, адже щодня тут щось відбувається. Сьогодні будують очисні споруди, а вже завтра на Чортківщину завітає сам президент, аби потиснути руку меру та привітати з великим святом – 500-річчям Чорткова. Саме ця епатажна подія привернула до себе увагу наших журналістів. Про досягнення міста та святкування важливої події ми поспілкувалися з міським головою Володимиром Шматьком.

«Очікуємо на приїзд глави держави, тому я би сказав, що не лише один день буде важливим в історії Чорткова, а цілий рік»

– Володимире Петровичу, розкажіть детальніше про знакову подію для Чорткова, яку очікуєте і до якої готуєтеся.

– Це ювілей магдебурії. Магдебурія – це статус міста, поселенню, де жили люди, навчилися надавати певні послуги. У квітні 1522 року місцевій владі було надано рекомендації, план дій, що потрібно було зробити для того, аби отримати статус міста. Усе було виконано, і 4 вересня 1522 року поселення стало містом. Ми знайшли цей офіційний документ і пишаємося тим, що наше місто настільки сильно розвинулося з того часу, що про його ювілей говорять всюди.

Ми будуємо, звісно, плани і мріємо, як дана подія має святкуватися. Дуже круто жити в рік такого ювілею, і якщо я доживу, а ми всі повинні це зробити, адже наше завдання – жити для України, не помирати за неї, а жити, адже живими ми більше користі принесемо цій державі, то зроблю все від мене залежне, щоби гідно відсвяткувати цей ювілей. Перша моя мрія – щоби люди обрали мене вдруге міським головою, а друга – працювати міським головою 500-літнього міста. Для мене це внутрішня мотивація.

– Назвіть точну дату святкування, адже день Чорткова припадає на 12 липня.

– Справді це так, День міста у нас останні, напевне, 20 років святкується на Петра і Павла. Але є офіційна дата – це 4 вересня. Велися певні дискусії, як вчинити правильно. Ми порадилися з людьми, провели опитування, пропонували перенести з липня на вересень, оскільки є офіційні документи. Думки розділилися, більшість людей звикли до дати 12 липня, оскільки того дня святкуємо храмове свято. До того ж у нас є церква Петра і Павла із золотим куполом, яку відвідує практично вся громада. Вирішили, що 12 липня свято так і залишається, а день 4 вересня запам’ятається усім надовго, адже це буде велика подія, очікуємо на приїзд глави держави, тому я би сказав, не лише один день буде важливим в історії Чорткова, а цілий рік.

– У чому суть події?

– Однозначно, не в концертах естрадних зірок. Я хочу, щоби кожен, хто мешкає в Чортківській громаді, розумів, наскільки йому пощастило жити в той час, коли його місту виповнюється 500 років, не 200 не 430, а 500, це важлива подія. У мене є бажання ввести у школах факультатив, де б цілий рік розповідали історію нашого міста. Щоби діти з маленького віку поступово дізнавалися про його здобутки та поразки. Для мене цінно, що редактор обласної газети Петро Степанович Федоришин є уродженцем села Біла, він довгий час збирав дані про наше місто, перекладав їх із різних мов, написав книгу про всіх власників міста та їхні цінні речі, є фотографії, одним словом – це інформаційна бомба історії нашого краю.

– Більше року залишається до 500-річчя Чорткову, чи не зашвидко Ви розпочали приготування?

– Запізно. Ми дуже багато часу втратили. Якщо ви хочете дізнатися основну програму святкування, то справді зашвидко (сміється, – авт.). Найголовніше в цій події – це люди. Місто – це не дороги і не будинки, місто – це ми. Я в кожному інтерв’ю говорю, що найголовніша цінність – це людина, відповідно ми повинні зробити все для того, аби їм було комфортно. Відзначення цієї події має пройти так, щоби максимальна кількість людей була гордою, що вони належать до цієї громади. Раніше я вже сказав, що це не буде подія одного дня. Щомісяця протягом року будуть відбуватися деякі заходи, які піднімуть оцінку людей. Чортків – це ми, це не Шматько!

Відзначення даної події – це не парк, не шашлик і не перехилені чарки в жодному разі. Через призму кожної події ми хочемо показати важливість людини. Скільки людей вже відійшли у кращий світ, їх потрібно пам’ятати. У жовтні-листопаді ми анонсуємо перелік заходів, і кожен у мобільному телефоні буде мати додаток, який сигналізуватиме про важливу подію.

«Ми не будемо витрачати тисячі гривень на святкування з музикою і танцями»

– Напевне, відзначення 500-річного ювілею буде вагомим внеском у подальшу історію міста.

– Ви праві, адже в рамках цієї події ми хочемо відкрити Чортків для світу. Це велика можливість про себе заявити. Цей ювілей – це інвестиційна можливість, ми повинні запросити сюди максимальну кількість гостей, зробити багато форумів, залучити онлайн-конференції. У нашої команди є завдання: створити найкращу стратегію для громад України на прикладі Чорткова.

Ми зосереджені й на тому, щоби приїхали гості з інших країн. Точно відбудеться із 7-го по 11 липня кубок світу з футболу серед команд українських діаспор. Очікуємо близько 200 людей. Також не покидає нас ідея зробити власну монету – одну гривню з гербом міста. Перший раз нам відмовили, але ми знову стукаємо в двері Нацбанку.

– Стосовно фінансування, звідки місто візьме чималу суму на проведення ювілею?

– Надіємося на державні кошти, боремося за звання «Малої культурної столиці України». Якщо виграємо, то отримаємо 9 мільйонів гривень на проведення наступних культурних заходів у місті. Є ще один проєкт – «Мери за економічне зростання». У цьому році оголошено конкурс на 7 мільйонів євро. Ми взяли до уваги ювілей міста, туризм, роль заробітчан у розвитку економіки міста, будівництво креативного хабу (вже розпочали), який стане точкою розвитку економічних ідей. Стараємося отримати кошти там, де це можливо, не виключаємо, звісно, і спонсорські гроші.

– Чи вважаєте Ви доцільним витрачати величезну суму на святкування ювілею?

– Суть у тому, що ми не витрачатимемо мільйони на розваги, щоб оплатити комусь виступ на сцені, цього не буде. У концепті є людина, і заходами за рахунок державних коштів, міжнародних і спонсорських хочемо показати значущість Чорткова. Ми працюємо над тим, щоби про наш ювілей говорили у кожному метро. На LED-екранах столиці будуть наші ролики, і це робиться для того, щоби запросити українських та закордонних туристів до нас, відповідно кошти прибудуть.

Я добре розумію, що багатьом хочеться потанцювати, посвяткувати у цей день так, як ми звикли, з музикою й танцями, але на такі речі ми не будемо витрачати тисячі гривень. Ювілей – це інвестиція, перспектива, ми не можемо втратити шансу заявити про себе на весь світ, не можемо проігнорувати шансу показати світу наших найкращих людей.

– Над чим працюєте на даний момент?

– Одне з важливих питань – це перенесення ринку в більш зручне нове місце. У нас немає на даний час коштів для будівництва всіх асфальтованих доріг, немає грошей на відновлення бруківки, яка просідає, але ми звели очисні споруди. Здавалося б, цього ж не видно. Але в річку Серет потрапляє чотири тисячі кубів чистої води. До цього 30 років виливалися просто нечистоти. Ці споруди вартували 47 млн. грн. Працюємо над зменшенням небезпечних викидів в атмосферу і зменшення споживання енергії. У цьому році повністю проведемо термомодернізацію школи №7. Вартість таких робіт – майже 24 мільйони. Значну частину (16,5 млн. грн.) міжнародна корпорація NEFKO надала Чорткову в кредит під 3% річних у гривнях, а ще 4 млн. 950 тис. грн. Чортківська міська рада виграла як грант від Фонду E5P. Ці кошти нам потрібні, адже школа має бути в належному стані.

Кожного року купуємо дитячі майданчики вартістю 500-700 тисяч. Будуємо спортивний комплекс, відновлюємо освітлення в громаді, допомагаємо садочкам. У найближчий місяць готуємо потужний проєкт повної реставрації центру міста, із заміною мереж, ремонтом доріг, тротуарів, фасадів. Стосовно креативного хабу, ми виграли 11 млн. грн., шукаємо ще 25-ть, і маємо звести хаб, який носитиме назву «Територія успіху». Це буде триповерхова будівля, простір для бізнесу та креативних індустрій. Ми створимо місця, де приватні підприємці зможуть займатися власною справою, сплачувати податки, працювати. Ми надамо умови для роботи малого бізнесу.