ВАКС остаточно затвердив угоду з Пашинським у справі “палива Курченка”: за ґратами не опиниться ніхто

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості з колишнім в.о. голови Адміністрації Президента та екснардепом чотирьох скликань Сергієм Пашинським у справі про арештовані нафтопродукти компаній Сергія Курченка. Про це повідомив Forbes Ukraine з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Через тиждень після вироку на нього відреагував Олександр Кацуба – людина, яка за це паливо відповіла ще у 2017 році.

Пашинський визнав створення злочинної організації (ч. 1 ст. 255 КК) та зловживання службовим становищем із тяжкими наслідками (ч. 2 ст. 364 КК). За умовами угоди він передасть державі та Силам оборони 1,1 млрд грн: 600 млн грн до бюджету протягом 2,5 року, 400 млн грн фонду “Повернись живим” і 100 млн грн на зброю для ЗСУ через “Спільноту Стерненка”. Додатково – штраф 850 тис. грн і річна заборона обіймати державні посади. Позбавлення волі та конфіскації майна вирок не передбачає.

Партнер Пашинського бізнесмен Сергій Тищенко уклав таку саму угоду ще у вересні 2025 року й отримав вісім років умовно. Тобто за схему майже на мільярд гривень ніхто з фігурантів не сяде. “Усі відбудуться грошима”, – констатував експерший заступник голови Фонду держмайна Леонід Антоненко. За його підрахунками, якби втрачені державою 817 млн грн (тодішні $67 млн) у 2014 році вклали в індекс S&P 500, сьогодні це було б $315 млн, або близько 14 млрд грн – у понад десять разів більше, ніж заплатить Пашинський.

Йдеться про схему 2014 року: близько 100 тис. тонн арештованих нафтопродуктів Курченка через ДП “Укртранснафтопродукт” продали за заниженими цінами компаніям Тищенка, які реалізували їх уже за ринковою ціною. Бюджет не отримав нічого, збитки НАБУ оцінювало у 967 млн грн. Пашинський роками запевняв, що передав паливо на потреби армії; за даними слідства, до Міноборони дійшло лише 1,6%.

Показово, що за паливо, яке фігурує у справі, вже понесла відповідальність інша людина. У 2016 році Генпрокуратура звинуватила ексзаступника голови “Нафтогазу” Олександра Кацубу в оплаті нафтопродуктів Курченка, яких нібито не існувало. За словами Кацуби, він під тиском слідства пішов на угоду, сплативши державі 100 млн грн і визнавши що цього бензину начебто не існувало.

Ще у березні 2021 року в інтерв’ю “Економічній правді” Кацуба стверджував: паливо існувало, перебувало на балансі “Нафтогазу”, а після Майдану його забрали “товариші з “Народного фронту”” під виглядом націоналізації бензину Курченка. “Головне, що це були нафтопродукти “Нафтогазу”, а не Курченка”, – казав він. Підозра НАБУ 2024 року і вирок ВАКС описують ту саму схему, яку Кацуба публічно виклав ще п’ять років тому: те саме паливо, те саме держпідприємство, ті самі бенефіціари. Організатором її визнав себе Пашинський.

Сам Кацуба відреагував на рішення суду у Facebook: “Я говорив про це ще десять років тому. Але тоді була інша влада, і зручного “підозрюваного” знайшли значно швидше, ніж правду. Помилятися можуть усі. Навіть прокурори. Навіть ціла держава. Десять років тому я знав, як усе було. Сьогодні це знають усі. І мені цього достатньо”.

Довідка

Сергій Пашинський (нар. 1966) – народний депутат V–VIII скликань (2006–2019; БЮТ, “Батьківщина”, “Народний фронт”). З 5 березня по 10 червня 2014 року – в.о. глави Адміністрації Президента, у 2014–2019 роках – голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. Нині очолює Національну асоціацію оборонної промисловості України. Підозру у справі “палива Курченка” отримав у лютому 2024 року.

Олександр Кацуба (нар. 1986) – у листопаді 2012 – липні 2014 року заступник голови правління НАК “Нафтогаз України”. Нині – підприємець у сфері приватного газовидобутку (компанія “Альфа Газ”) та IT-інвестор; у 2021 році публічно виклав свою версію справи про “паливо Курченка” в інтерв’ю “Економічній правді”.

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