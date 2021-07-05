Вшанували героїв битви під Берестечком

Традиційно у перших числах липня в Україні вшановують героїв битви під Берестечком. Цьогоріч виповнюється 370-та її річниця.

4 липня на території Національного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви» відбулися заходи із вшанування пам’яті козаків та українських селян.

Участь у них взяв голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш.

«Це один із найбільших боїв у XVII столітті у Європі, що відбувся між Військом Запорозьким під командуванням Богдана Хмельницького і союзним кримським військом з одного боку, та армією Речі Посполитої під командуванням Яна II Казимира – з іншого. За переказами, майже тридцять тисяч козакiв загинули у цій битві, але кiлька тисяч бiйцiв на чолі з Іваном Богуном уночi вiдiйшли за село Пляшевa», – зазначив Володимир Труш.

«У ті часи козаки без роздумів віддавали своє життя заради рідної землі. Ми вже 8 років воюємо на Сході України. І нинішня війна в чомусь перегукується із 370-літньою минувшиною. Сьогодні ми бачимо неабияку силу духу українських воїнів, як і колись в козаків. У боротьбі за свою територію. Переконаний, битва під Берестечком – це наша історія та наша генетична пам’ять. Українці – прямі нащадки козаків і вшанування славних пращурів є святим обов’язком кожного з нас», – зазначив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.

На території Свято-Георгіївського чоловічого монастиря на Козацьких могилах Предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній відслужив Божественну літургію та Вселенську панахиду під відкритим небом за упокій загиблих українських козаків і новітніх українських героїв, які полягли за незалежність України.