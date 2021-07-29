На Тернопільщині збирають кошти на відновлення усипальниці Потоцьких

У місті Монастириська, що на Тернопільщині на території місцевого цвинтаря знаходиться каплиця–усипальниця родини Потоцьких у вигляді ротонди. Вона була побудована наприкінці XVII ст. За часів радянської влади каплиця з середини була практично розбита та знищена. Небайдужі містяни на чолі з отцем Віталієм Федьківим вирішили зберегти для нащадків усипальницю.

За часів незалежності України було вирішено зробити тут каплицю, щоби зберегти все те, що там ще залишилося.

– Час бере своє і матеріальне в цьому світі так само має свій визначений час. Тому, на прохання о. Віталія, який проводить тут свої служби Божі та опікується цією капличкою, та парафіян, звертаємось до тих людей, які по мірі своєї фінансової спроможності можуть пожертвувати на перекриття даху, який вже довший час знаходиться в незадовільному стані і потребує капітального ремонту. Бляха на перекриття даху вже закуплена за кошти одного спонсора, тепер залишилося зібрати кошти, щоби розрахуватися за саму роботу, яка приблизно коштує біля 150 тис. грн., – повідомила місцева громадська активістка Ірина Ванат.

Надаємо рахунок банківської картки отця Віталія, який був відкритий ним саме під цей збір коштів і за які він зобов’язується відзвітувати: “Ощадбанк”, Федьків Віталій Олексович, 5167803250019226.