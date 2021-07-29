На Тернопільщині знизилася захворюваність на гепатити

Захворюваність на гепатити на Тернопільщині в порівнянні з минулим роком знизилася 95%. Про це розповіла епідеміологиня обласного центру контролю хвороб Тетяна Заставна, пише Суспільне.

За її словами, цьогоріч виявили всього один випадок гепатиту А.

51-річний Михайло розповів, що дізнався про те, що хворий на гепатит С понад 8 років тому. Чоловік каже, 30 років колов собі наркотики:

“Один шприц був на 5 людей.Симптомів жодних не було. Тут показав швидкісний тест, що є гепатит”.

Михайло каже, коли дізнався діагноз, грошей на лікування не мав:

“Тоді лікування коштувало 15 тисяч. Це ліки, а аналізи коштували 100 доларів”.

Чоловік розповідає, що від гепатиту досі не вилікувався:

“Я виглядаю жовтим, апетит у мене поганий. Деколи нудить, але симптомів гепатит С не дає”.

Також через уколи наркотиків на гепатит С захворів тернополянин Ігор. Чоловік розповів, як живе з хворобою:

“Обмеження в їжі – це 100%, не можна їсти жирне, бо печінка болить, ні пива. Важкість, слабість відчуваю”.

Зараз Ігор працює у благодійній організації “100% життя”, де консультує наркозалежних.

У 2011 році захворів гепатитом С тернополянин Олег Мартинюк. Тоді ж і створив громадську організацію хворих на гепатит. Чоловік каже, що разом з членами цієї організації вимагали у влади, щоб препарати для лікування гепатиту закупляли за державні кошти:

“Порівняти з 20 тисячами у 2011 році, а також, що зараз можна за 200-300 доларів курс лікування пройти”.

Про державні програми фінансування хворих гепатитом розповіла виконувачка обов’язків завідувачки інфекційного відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги Світлана Сніцаренко.

“Потреба в препаратах для лікування гепатиту формується для гепатиту С і гепатиту В. Препарати є у наявності. Дефіциту препаратів ніколи не було. Доступність до лікування є у любого пацієнта, який зацікавлений у своєму здоров’ї”, – каже Сніцаренко.

Скільки людей в області хворіють гепатитами нині, розповіла епідеміологиня Тетяна Заставна.

“Скільки людей в області хворіють гепатитами нині, розповіла епідеміологиня Тетяна Заставна. В нас за звітний період лише зареєстрований один вірусний гепатит А. За 6 місяців зареєстрували 7 випадків гепатиту В. Гепатиту С зареєстрували три випадки. Активніше реєструються випадки хронічних гепатитів, переважає хронічний гепатит С. Його зареєстрували 30 випадків. Гепатит – це запалення печінки, як правило, його викликає вірусна інфекція. Існує 3 основних віруси гепатитів: A, B та C. Причиною зараження гепатитом А зазвичай стає вживання забруднених харчових продуктів або води. Гепатити В і С передаються в результаті контактів з інфікованою кров’ю: під час переливання зараженої крові, від матері дитині під час пологів, а також під час сексуальних контактів”, – каже Заставна.

Всесвітній день боротьби з гепатитом відзначають щорічно 28 липня. Заснувала його Всесвітня асамблея охорони здоров’я у 2010 році.