у Тернопільському районі ліквідували поклад із 454 боєприпасів

У селі Старе Місто на Підгаєччині завершили ліквідацію надзвичайної ситуації.

В урочищі “Буда” працівники ДСНС викопали 454 снаряди загальною вагою 4027 кг.

15 грудня роботи по ліквідації завершили.

“За весь період виконання робіт було виявлено, транспортовано та знищено 454 вибухонебезпечних предметів “, – повідомили в обласному управлінні ДСНС.

У службі порятунку нагадують, що розмінуванням, знешкодженням або знищенням вибухонебезпечних предметів займаються тільки підготовлені сапери. Правильно і безпечно знешкодити їх здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити це самі, адже це може призвести до трагічних наслідків.

Якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпас, або є підозрілим – не торкайтеся його. Про знахідку негайно повідомляйте рятувальників, зателефонувавши на “101”.