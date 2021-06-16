«Накрили» банду, яка через Telegram продавала наркотики у Тернополі

У Тернополі спіймали молодиків, які робили так звані закладки, й продавали наркотики через соцмережі.

Організував незаконний бізнес раніше судимий 27-річний житель Кременецького району. Він разом з товаришем розповсюджував психотропні речовини амфетамін PVP та псилоцибінові гриби, а також марихуану у Тернополі і ближніх селах.

Для цього створив спеціальний канал у Telegram. Товар замовляв через інтернет.

«За день чоловіки встигали розкласти близько 20 закладок і заробляли майже 3 тисячі гривень за добу. Гроші клієнти за товар кидали на електронні гаманці», – розповіли у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Щоб залучити більше клієнтів, зловмисники вдались до розмальовування фасадів будинків.

Правоохоронці спостерігали за молодиками деякий час, доки не зібрали необхідну базу доказів.

Під час санкціонованого обшуку вилучили банківські картки, 6 смартфонів, «чорну» бухгалтерію та автомобіль BMW.

Затриманим оберуть запобіжний захід та оголосять підозру за ст. 307 ККУ.

Триває слідство.